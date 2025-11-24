Company pris i dag

Sanntids Company (COMPANY) pris i dag er $ 0.00018498, med en 20.37% endring de siste 24 timene. Nåværende COMPANY til USD konverteringssats er $ 0.00018498 per COMPANY.

Company rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 183,674, med en sirkulerende forsyning på 1.00B COMPANY. I løpet av de siste 24 timene COMPANY har den blitt handlet mellom $ 0.00018062(laveste) og $ 0.00023248 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00053685, mens tidenes laveste notering var $ 0.00018062.

Kortsiktig har COMPANY beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -50.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Company (COMPANY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 183.67K$ 183.67K $ 183.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 183.67K$ 183.67K $ 183.67K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

