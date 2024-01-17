Community Coin (COMCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Community Coin (COMCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Community Coin (COMCOIN) Informasjon $COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.

Community Coin (COMCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Community Coin (COMCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.14K $ 42.14K $ 42.14K Total forsyning: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Sirkulerende forsyning: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.14K $ 42.14K $ 42.14K All-time high: $ 0.00188631 $ 0.00188631 $ 0.00188631 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Community Coin (COMCOIN) pris

Community Coin (COMCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Community Coin (COMCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COMCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COMCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COMCOINs tokenomics, kan du utforske COMCOIN tokenets livepris!

COMCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor COMCOIN kan være på vei? Vår COMCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COMCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

