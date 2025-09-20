Community Coin (COMCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00188631 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) -1.85% Prisendring (7D) +2.69%

Community Coin (COMCOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COMCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COMCOIN er $ 0.00188631, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COMCOIN endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -1.85% over 24 timer og +2.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Community Coin (COMCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.29K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.29K Opplagsforsyning 999.40M Total forsyning 999,401,974.95382

Nåværende markedsverdi på Community Coin er $ 46.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COMCOIN er 999.40M, med en total tilgang på 999401974.95382. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.29K.