Comcast xStock pris i dag

Sanntids Comcast xStock (CMCSAX) pris i dag er $ 26.64, med en 0.12% endring de siste 24 timene. Nåværende CMCSAX til USD konverteringssats er $ 26.64 per CMCSAX.

Comcast xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 194,764, med en sirkulerende forsyning på 7.31K CMCSAX. I løpet av de siste 24 timene CMCSAX har den blitt handlet mellom $ 26.59(laveste) og $ 26.66 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 34.79, mens tidenes laveste notering var $ 25.94.

Kortsiktig har CMCSAX beveget seg +0.15% i løpet av den siste timen og -3.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Comcast xStock (CMCSAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 194.76K$ 194.76K $ 194.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Opplagsforsyning 7.31K 7.31K 7.31K Total forsyning 60,092.05789806494 60,092.05789806494 60,092.05789806494

Nåværende markedsverdi på Comcast xStock er $ 194.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CMCSAX er 7.31K, med en total tilgang på 60092.05789806494. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.60M.