COMBO pris i dag

Sanntids COMBO (COMBO) pris i dag er $ 0.00016091, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende COMBO til USD konverteringssats er $ 0.00016091 per COMBO.

COMBO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,255.97, med en sirkulerende forsyning på 82.38M COMBO. I løpet av de siste 24 timene COMBO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5.44, mens tidenes laveste notering var $ 0.00016005.

Kortsiktig har COMBO beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

COMBO (COMBO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.09K$ 16.09K $ 16.09K Opplagsforsyning 82.38M 82.38M 82.38M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på COMBO er $ 13.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COMBO er 82.38M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.09K.