Colony Avalanche Index pris i dag

Sanntids Colony Avalanche Index (CAI) pris i dag er $ 39.28, med en 1.26% endring de siste 24 timene. Nåværende CAI til USD konverteringssats er $ 39.28 per CAI.

Colony Avalanche Index rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,742,154, med en sirkulerende forsyning på 44.35K CAI. I løpet av de siste 24 timene CAI har den blitt handlet mellom $ 39.28(laveste) og $ 40.22 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 659.84, mens tidenes laveste notering var $ 31.6.

Kortsiktig har CAI beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -13.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Colony Avalanche Index (CAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Opplagsforsyning 44.35K 44.35K 44.35K Total forsyning 44,353.54532514477 44,353.54532514477 44,353.54532514477

