COLANA (COLANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.059012$ 0.059012 $ 0.059012 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) -2.60% Prisendring (7D) -2.60%

COLANA (COLANA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COLANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COLANA er $ 0.059012, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COLANA endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COLANA (COLANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 67.49K$ 67.49K $ 67.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 67.49K$ 67.49K $ 67.49K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på COLANA er $ 67.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COLANA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.49K.