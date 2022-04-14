Coinye West (COINYE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coinye West (COINYE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coinye West (COINYE) Informasjon Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Offisiell nettside: https://coinye.lol/ Kjøp COINYE nå!

Coinye West (COINYE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coinye West (COINYE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 467.04K $ 467.04K $ 467.04K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 879.55M $ 879.55M $ 879.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 531.01K $ 531.01K $ 531.01K All-time high: $ 0.04538102 $ 0.04538102 $ 0.04538102 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00053104 $ 0.00053104 $ 0.00053104 Lær mer om Coinye West (COINYE) pris

Coinye West (COINYE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coinye West (COINYE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COINYE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COINYE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COINYEs tokenomics, kan du utforske COINYE tokenets livepris!

COINYE prisforutsigelse Vil du vite hvor COINYE kan være på vei? Vår COINYE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

