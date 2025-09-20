Coinye West (COINYE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00056448 $ 0.00056448 $ 0.00056448 24 timer lav $ 0.00058805 $ 0.00058805 $ 0.00058805 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00056448$ 0.00056448 $ 0.00056448 24 timer høy $ 0.00058805$ 0.00058805 $ 0.00058805 All Time High $ 0.04538102$ 0.04538102 $ 0.04538102 Laveste pris $ 0.00027846$ 0.00027846 $ 0.00027846 Prisendring (1H) +1.72% Prisendring (1D) +2.74% Prisendring (7D) -0.02% Prisendring (7D) -0.02%

Coinye West (COINYE) sanntidsprisen er $0.00058031. I løpet av de siste 24 timene har COINYE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00056448 og et toppnivå på $ 0.00058805, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COINYE er $ 0.04538102, mens den rekordlave prisen er $ 0.00027846.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COINYE endret seg med +1.72% i løpet av den siste timen, +2.74% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinye West (COINYE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 510.36K$ 510.36K $ 510.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 580.26K$ 580.26K $ 580.26K Opplagsforsyning 879.55M 879.55M 879.55M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Coinye West er $ 510.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COINYE er 879.55M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 580.26K.