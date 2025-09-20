Dagens Coinye West livepris er 0.00058031 USD. Spor prisoppdateringer for COINYE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COINYE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Coinye West livepris er 0.00058031 USD. Spor prisoppdateringer for COINYE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COINYE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om COINYE

COINYE Prisinformasjon

COINYE Offisiell nettside

COINYE tokenomics

COINYE Prisprognose

Coinye West Logo

Coinye West Pris (COINYE)

Ikke oppført

1 COINYE til USD livepris:

$0.00058023
$0.00058023
+2.70%1D
USD
Coinye West (COINYE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:02:04 (UTC+8)

Coinye West (COINYE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00056448
$ 0.00056448
24 timer lav
$ 0.00058805
$ 0.00058805
24 timer høy

$ 0.00056448
$ 0.00056448

$ 0.00058805
$ 0.00058805

$ 0.04538102
$ 0.04538102

$ 0.00027846
$ 0.00027846

+1.72%

+2.74%

-0.02%

-0.02%

Coinye West (COINYE) sanntidsprisen er $0.00058031. I løpet av de siste 24 timene har COINYE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00056448 og et toppnivå på $ 0.00058805, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COINYE er $ 0.04538102, mens den rekordlave prisen er $ 0.00027846.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COINYE endret seg med +1.72% i løpet av den siste timen, +2.74% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinye West (COINYE) Markedsinformasjon

$ 510.36K
$ 510.36K

--
--

$ 580.26K
$ 580.26K

879.55M
879.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Coinye West er $ 510.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COINYE er 879.55M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 580.26K.

Coinye West (COINYE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Coinye West til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Coinye West til USD ble $ -0.0000544204.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Coinye West til USD ble $ -0.0000983784.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Coinye West til USD ble $ +0.0002305203796385807.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.74%
30 dager$ -0.0000544204-9.37%
60 dager$ -0.0000983784-16.95%
90 dager$ +0.0002305203796385807+65.90%

Hva er Coinye West (COINYE)

Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.

Coinye West (COINYE) Ressurs

Offisiell nettside

Coinye West Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Coinye West (COINYE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Coinye West (COINYE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Coinye West.

Sjekk Coinye Westprisprognosen nå!

COINYE til lokale valutaer

Coinye West (COINYE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Coinye West (COINYE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COINYE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Coinye West (COINYE)

Hvor mye er Coinye West (COINYE) verdt i dag?
Live COINYE prisen i USD er 0.00058031 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COINYE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COINYE til USD er $ 0.00058031. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Coinye West?
Markedsverdien for COINYE er $ 510.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COINYE?
Den sirkulerende forsyningen av COINYE er 879.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOINYE ?
COINYE oppnådde en ATH-pris på 0.04538102 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COINYE?
COINYE så en ATL-pris på 0.00027846 USD.
Hva er handelsvolumet til COINYE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COINYE er -- USD.
Vil COINYE gå høyere i år?
COINYE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COINYE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:02:04 (UTC+8)

