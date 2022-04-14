Coinshift USDC (CSUSDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coinshift USDC (CSUSDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coinshift USDC (CSUSDC) Informasjon
Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.
Offisiell nettside: https://www.coinshift.xyz/

Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coinshift USDC (CSUSDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.48M $ 5.48M $ 5.48M Total forsyning: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Sirkulerende forsyning: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.48M $ 5.48M $ 5.48M All-time high: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 All-Time Low: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Nåværende pris: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 Lær mer om Coinshift USDC (CSUSDC) pris

Coinshift USDC (CSUSDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coinshift USDC (CSUSDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CSUSDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CSUSDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CSUSDCs tokenomics, kan du utforske CSUSDC tokenets livepris!

