CoinPouch pris i dag

Sanntids CoinPouch (POUCH) pris i dag er $ 0.00002273, med en 11.00% endring de siste 24 timene. Nåværende POUCH til USD konverteringssats er $ 0.00002273 per POUCH.

CoinPouch rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 22,732, med en sirkulerende forsyning på 999.99M POUCH. I løpet av de siste 24 timene POUCH har den blitt handlet mellom $ 0.00002039(laveste) og $ 0.00002279 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00025703, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001571.

Kortsiktig har POUCH beveget seg +1.30% i løpet av den siste timen og +27.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CoinPouch (POUCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,994,690.0 999,994,690.0 999,994,690.0

Nåværende markedsverdi på CoinPouch er $ 22.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POUCH er 999.99M, med en total tilgang på 999994690.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.73K.