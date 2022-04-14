Coinmetro (XCM) tokenomics
Coinmetro (XCM) Informasjon
CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.
Coinmetro (XCM) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coinmetro (XCM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Coinmetro (XCM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Coinmetro (XCM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet XCM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange XCM tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår XCMs tokenomics, kan du utforske XCM tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.