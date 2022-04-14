Coinmetro (XCM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coinmetro (XCM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary. Offisiell nettside: https://coinmetro.com/ Teknisk dokument: https://coinmetro.com/whitepaper/

Coinmetro (XCM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coinmetro (XCM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.22M $ 18.22M $ 18.22M Total forsyning: $ 316.42M $ 316.42M $ 316.42M Sirkulerende forsyning: $ 302.27M $ 302.27M $ 302.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M All-time high: $ 0.923577 $ 0.923577 $ 0.923577 All-Time Low: $ 0.01235123 $ 0.01235123 $ 0.01235123 Nåværende pris: $ 0.060289 $ 0.060289 $ 0.060289 Lær mer om Coinmetro (XCM) pris

Coinmetro (XCM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coinmetro (XCM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XCM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XCM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XCMs tokenomics, kan du utforske XCM tokenets livepris!

XCM prisforutsigelse Vil du vite hvor XCM kan være på vei? Vår XCM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XCM tokenets prisforutsigelse nå!

