Coinmetro (XCM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.05835 $ 0.05835 $ 0.05835 24 timer lav $ 0.06048 $ 0.06048 $ 0.06048 24 timer høy 24 timer lav $ 0.05835$ 0.05835 $ 0.05835 24 timer høy $ 0.06048$ 0.06048 $ 0.06048 All Time High $ 0.923577$ 0.923577 $ 0.923577 Laveste pris $ 0.01235123$ 0.01235123 $ 0.01235123 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -1.04% Prisendring (7D) -22.80% Prisendring (7D) -22.80%

Coinmetro (XCM) sanntidsprisen er $0.059025. I løpet av de siste 24 timene har XCM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05835 og et toppnivå på $ 0.06048, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XCM er $ 0.923577, mens den rekordlave prisen er $ 0.01235123.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XCM endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.04% over 24 timer og -22.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinmetro (XCM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.84M$ 17.84M $ 17.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M Opplagsforsyning 302.27M 302.27M 302.27M Total forsyning 316,422,761.1693014 316,422,761.1693014 316,422,761.1693014

Nåværende markedsverdi på Coinmetro er $ 17.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XCM er 302.27M, med en total tilgang på 316422761.1693014. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.68M.