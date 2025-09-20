CoinEx (CET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.058914 $ 0.058914 $ 0.058914 24 timer lav $ 0.059988 $ 0.059988 $ 0.059988 24 timer høy 24 timer lav $ 0.058914$ 0.058914 $ 0.058914 24 timer høy $ 0.059988$ 0.059988 $ 0.059988 All Time High $ 0.150293$ 0.150293 $ 0.150293 Laveste pris $ 0.00410696$ 0.00410696 $ 0.00410696 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) +1.81% Prisendring (7D) +9.08% Prisendring (7D) +9.08%

CoinEx (CET) sanntidsprisen er $0.05998. I løpet av de siste 24 timene har CET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.058914 og et toppnivå på $ 0.059988, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CET er $ 0.150293, mens den rekordlave prisen er $ 0.00410696.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CET endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, +1.81% over 24 timer og +9.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CoinEx (CET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 157.43M$ 157.43M $ 157.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 157.43M$ 157.43M $ 157.43M Opplagsforsyning 2.62B 2.62B 2.62B Total forsyning 2,624,679,813.82 2,624,679,813.82 2,624,679,813.82

Nåværende markedsverdi på CoinEx er $ 157.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CET er 2.62B, med en total tilgang på 2624679813.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 157.43M.