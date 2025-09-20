COINE (COINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001733 $ 0.00001733 $ 0.00001733 24 timer lav $ 0.00001784 $ 0.00001784 $ 0.00001784 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001733$ 0.00001733 $ 0.00001733 24 timer høy $ 0.00001784$ 0.00001784 $ 0.00001784 All Time High $ 0.00031012$ 0.00031012 $ 0.00031012 Laveste pris $ 0.00001078$ 0.00001078 $ 0.00001078 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -1.84% Prisendring (7D) -0.45% Prisendring (7D) -0.45%

COINE (COINE) sanntidsprisen er $0.00001743. I løpet av de siste 24 timene har COINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001733 og et toppnivå på $ 0.00001784, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COINE er $ 0.00031012, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001078.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COINE endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -1.84% over 24 timer og -0.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COINE (COINE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Opplagsforsyning 994.58M 994.58M 994.58M Total forsyning 994,576,567.027086 994,576,567.027086 994,576,567.027086

Nåværende markedsverdi på COINE er $ 17.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COINE er 994.58M, med en total tilgang på 994576567.027086. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.33K.