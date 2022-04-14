CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CoinDesk DeFi Select Index (DFX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Informasjon The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Offisiell nettside: https://indices.coindesk.com/indices/dfx Kjøp DFX nå!

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CoinDesk DeFi Select Index (DFX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 175.79K $ 175.79K $ 175.79K Total forsyning: $ 92.19K $ 92.19K $ 92.19K Sirkulerende forsyning: $ 92.19K $ 92.19K $ 92.19K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 175.79K $ 175.79K $ 175.79K All-time high: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 All-Time Low: $ 0.950398 $ 0.950398 $ 0.950398 Nåværende pris: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Lær mer om CoinDesk DeFi Select Index (DFX) pris

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CoinDesk DeFi Select Index (DFX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DFX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DFX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DFXs tokenomics, kan du utforske DFX tokenets livepris!

DFX prisforutsigelse Vil du vite hvor DFX kan være på vei? Vår DFX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

