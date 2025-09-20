CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.05 $ 2.05 $ 2.05 24 timer lav $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 24 timer høy 24 timer lav $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 24 timer høy $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 All Time High $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Laveste pris $ 0.950398$ 0.950398 $ 0.950398 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -8.72% Prisendring (7D) -8.72%

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) sanntidsprisen er $2.06. I løpet av de siste 24 timene har DFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.05 og et toppnivå på $ 2.06, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFX er $ 2.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.950398.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFX endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -8.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 175.67K$ 175.67K $ 175.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 175.67K$ 175.67K $ 175.67K Opplagsforsyning 85.42K 85.42K 85.42K Total forsyning 85,421.16510670981 85,421.16510670981 85,421.16510670981

Nåværende markedsverdi på CoinDesk DeFi Select Index er $ 175.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFX er 85.42K, med en total tilgang på 85421.16510670981. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.67K.