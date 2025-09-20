Dagens CoinDesk DeFi Select Index livepris er 2.06 USD. Spor prisoppdateringer for DFX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DFX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CoinDesk DeFi Select Index livepris er 2.06 USD. Spor prisoppdateringer for DFX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DFX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DFX

DFX Prisinformasjon

DFX Offisiell nettside

DFX tokenomics

DFX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

CoinDesk DeFi Select Index Logo

CoinDesk DeFi Select Index Pris (DFX)

Ikke oppført

1 DFX til USD livepris:

$2.06
$2.06$2.06
+0.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:38:26 (UTC+8)

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.05
$ 2.05$ 2.05
24 timer lav
$ 2.06
$ 2.06$ 2.06
24 timer høy

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

$ 2.06
$ 2.06$ 2.06

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

$ 0.950398
$ 0.950398$ 0.950398

+0.10%

+0.06%

-8.72%

-8.72%

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) sanntidsprisen er $2.06. I løpet av de siste 24 timene har DFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.05 og et toppnivå på $ 2.06, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFX er $ 2.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.950398.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFX endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -8.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Markedsinformasjon

$ 175.67K
$ 175.67K$ 175.67K

--
----

$ 175.67K
$ 175.67K$ 175.67K

85.42K
85.42K 85.42K

85,421.16510670981
85,421.16510670981 85,421.16510670981

Nåværende markedsverdi på CoinDesk DeFi Select Index er $ 175.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFX er 85.42K, med en total tilgang på 85421.16510670981. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.67K.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CoinDesk DeFi Select Index til USD ble $ +0.00123602.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CoinDesk DeFi Select Index til USD ble $ -0.0425076880.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CoinDesk DeFi Select Index til USD ble $ -0.2133012580.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CoinDesk DeFi Select Index til USD ble $ +0.556484189040049.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00123602+0.06%
30 dager$ -0.0425076880-2.06%
60 dager$ -0.2133012580-10.35%
90 dager$ +0.556484189040049+37.01%

Hva er CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Ressurs

Offisiell nettside

CoinDesk DeFi Select Index Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CoinDesk DeFi Select Index (DFX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CoinDesk DeFi Select Index (DFX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CoinDesk DeFi Select Index.

Sjekk CoinDesk DeFi Select Indexprisprognosen nå!

DFX til lokale valutaer

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CoinDesk DeFi Select Index (DFX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DFX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Hvor mye er CoinDesk DeFi Select Index (DFX) verdt i dag?
Live DFX prisen i USD er 2.06 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DFX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DFX til USD er $ 2.06. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CoinDesk DeFi Select Index?
Markedsverdien for DFX er $ 175.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DFX?
Den sirkulerende forsyningen av DFX er 85.42K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDFX ?
DFX oppnådde en ATH-pris på 2.48 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DFX?
DFX så en ATL-pris på 0.950398 USD.
Hva er handelsvolumet til DFX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DFX er -- USD.
Vil DFX gå høyere i år?
DFX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DFX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:38:26 (UTC+8)

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.