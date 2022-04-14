Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Informasjon Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Offisiell nettside: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Kjøp CBXRP nå!

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.91M $ 45.91M $ 45.91M Total forsyning: $ 15.86M $ 15.86M $ 15.86M Sirkulerende forsyning: $ 15.86M $ 15.86M $ 15.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.91M $ 45.91M $ 45.91M All-time high: $ 3.68 $ 3.68 $ 3.68 All-Time Low: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Nåværende pris: $ 2.89 $ 2.89 $ 2.89 Lær mer om Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) pris

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CBXRP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CBXRP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CBXRPs tokenomics, kan du utforske CBXRP tokenets livepris!

