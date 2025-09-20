Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 24 timer lav $ 3.08 $ 3.08 $ 3.08 24 timer høy 24 timer lav $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 24 timer høy $ 3.08$ 3.08 $ 3.08 All Time High $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 Laveste pris $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) -2.45% Prisendring (7D) -3.80% Prisendring (7D) -3.80%

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) sanntidsprisen er $2.99. I løpet av de siste 24 timene har CBXRP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.98 og et toppnivå på $ 3.08, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBXRP er $ 3.68, mens den rekordlave prisen er $ 1.91.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBXRP endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -2.45% over 24 timer og -3.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.81M$ 45.81M $ 45.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.81M$ 45.81M $ 45.81M Opplagsforsyning 15.35M 15.35M 15.35M Total forsyning 15,349,715.981951 15,349,715.981951 15,349,715.981951

Nåværende markedsverdi på Coinbase Wrapped XRP er $ 45.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBXRP er 15.35M, med en total tilgang på 15349715.981951. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.81M.