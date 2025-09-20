Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,890.13 $ 4,890.13 $ 4,890.13 24 timer lav $ 5,070.95 $ 5,070.95 $ 5,070.95 24 timer høy 24 timer lav $ 4,890.13$ 4,890.13 $ 4,890.13 24 timer høy $ 5,070.95$ 5,070.95 $ 5,070.95 All Time High $ 5,441.47$ 5,441.47 $ 5,441.47 Laveste pris $ 1,036.96$ 1,036.96 $ 1,036.96 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -2.89% Prisendring (7D) -5.06% Prisendring (7D) -5.06%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) sanntidsprisen er $4,917.97. I løpet av de siste 24 timene har CBETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,890.13 og et toppnivå på $ 5,070.95, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBETH er $ 5,441.47, mens den rekordlave prisen er $ 1,036.96.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBETH endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.89% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 622.08M$ 622.08M $ 622.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.84B$ 1.84B $ 1.84B Opplagsforsyning 126.49K 126.49K 126.49K Total forsyning 373,334.0782232124 373,334.0782232124 373,334.0782232124

Nåværende markedsverdi på Coinbase Wrapped Staked ETH er $ 622.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBETH er 126.49K, med en total tilgang på 373334.0782232124. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.84B.