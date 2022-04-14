Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Informasjon Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Offisiell nettside: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Kjøp CBDOGE nå!

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Total forsyning: $ 16.54M $ 16.54M $ 16.54M Sirkulerende forsyning: $ 16.54M $ 16.54M $ 16.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M All-time high: $ 0.306113 $ 0.306113 $ 0.306113 All-Time Low: $ 0.098605 $ 0.098605 $ 0.098605 Nåværende pris: $ 0.249245 $ 0.249245 $ 0.249245 Lær mer om Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) pris

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CBDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CBDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CBDOGEs tokenomics, kan du utforske CBDOGE tokenets livepris!

