Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.263221 $ 0.263221 $ 0.263221 24 timer lav $ 0.284631 $ 0.284631 $ 0.284631 24 timer høy 24 timer lav $ 0.263221$ 0.263221 $ 0.263221 24 timer høy $ 0.284631$ 0.284631 $ 0.284631 All Time High $ 0.306113$ 0.306113 $ 0.306113 Laveste pris $ 0.098605$ 0.098605 $ 0.098605 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -5.55% Prisendring (7D) -6.00% Prisendring (7D) -6.00%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) sanntidsprisen er $0.26372. I løpet av de siste 24 timene har CBDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.263221 og et toppnivå på $ 0.284631, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBDOGE er $ 0.306113, mens den rekordlave prisen er $ 0.098605.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBDOGE endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.55% over 24 timer og -6.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Opplagsforsyning 16.54M 16.54M 16.54M Total forsyning 16,540,415.93748068 16,540,415.93748068 16,540,415.93748068

Nåværende markedsverdi på Coinbase Wrapped DOGE er $ 4.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBDOGE er 16.54M, med en total tilgang på 16540415.93748068. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.36M.