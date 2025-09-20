Dagens Coinbase Wrapped DOGE livepris er 0.26372 USD. Spor prisoppdateringer for CBDOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CBDOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Coinbase Wrapped DOGE livepris er 0.26372 USD. Spor prisoppdateringer for CBDOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CBDOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Coinbase Wrapped DOGE Pris (CBDOGE)

1 CBDOGE til USD livepris:

$0.26372
$0.26372$0.26372
-5.50%1D
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:04:34 (UTC+8)

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.263221
$ 0.263221$ 0.263221
24 timer lav
$ 0.284631
$ 0.284631$ 0.284631
24 timer høy

$ 0.263221
$ 0.263221$ 0.263221

$ 0.284631
$ 0.284631$ 0.284631

$ 0.306113
$ 0.306113$ 0.306113

$ 0.098605
$ 0.098605$ 0.098605

-0.32%

-5.55%

-6.00%

-6.00%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) sanntidsprisen er $0.26372. I løpet av de siste 24 timene har CBDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.263221 og et toppnivå på $ 0.284631, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBDOGE er $ 0.306113, mens den rekordlave prisen er $ 0.098605.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBDOGE endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.55% over 24 timer og -6.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Markedsinformasjon

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

--
----

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

16.54M
16.54M 16.54M

16,540,415.93748068
16,540,415.93748068 16,540,415.93748068

Nåværende markedsverdi på Coinbase Wrapped DOGE er $ 4.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBDOGE er 16.54M, med en total tilgang på 16540415.93748068. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.36M.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Coinbase Wrapped DOGE til USD ble $ -0.0155111360822344.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Coinbase Wrapped DOGE til USD ble $ +0.0511494433.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Coinbase Wrapped DOGE til USD ble $ -0.0048156854.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Coinbase Wrapped DOGE til USD ble $ +0.10914909060874238.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0155111360822344-5.55%
30 dager$ +0.0511494433+19.40%
60 dager$ -0.0048156854-1.82%
90 dager$ +0.10914909060874238+70.61%

Hva er Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Ressurs

Offisiell nettside

Coinbase Wrapped DOGE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Coinbase Wrapped DOGE.

Sjekk Coinbase Wrapped DOGEprisprognosen nå!

CBDOGE til lokale valutaer

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CBDOGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Hvor mye er Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) verdt i dag?
Live CBDOGE prisen i USD er 0.26372 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CBDOGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CBDOGE til USD er $ 0.26372. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Coinbase Wrapped DOGE?
Markedsverdien for CBDOGE er $ 4.36M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CBDOGE?
Den sirkulerende forsyningen av CBDOGE er 16.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCBDOGE ?
CBDOGE oppnådde en ATH-pris på 0.306113 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CBDOGE?
CBDOGE så en ATL-pris på 0.098605 USD.
Hva er handelsvolumet til CBDOGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CBDOGE er -- USD.
Vil CBDOGE gå høyere i år?
CBDOGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CBDOGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:04:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.