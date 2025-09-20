Coinbase Wrapped BTC Pris (CBBTC)
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) sanntidsprisen er $115,672. I løpet av de siste 24 timene har CBBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115,195 og et toppnivå på $ 117,315, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBBTC er $ 123,939, mens den rekordlave prisen er $ 57,439.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBBTC endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -1.38% over 24 timer og -0.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Coinbase Wrapped BTC er $ 6.89B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBBTC er 59.60K, med en total tilgang på 59596.22332594. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.89B.
I løpet av i dag er prisendringen på Coinbase Wrapped BTC til USD ble $ -1,623.8015814932.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Coinbase Wrapped BTC til USD ble $ +1,358.7527152000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Coinbase Wrapped BTC til USD ble $ -1,717.8795736000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Coinbase Wrapped BTC til USD ble $ +13,257.31949833689.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -1,623.8015814932
|-1.38%
|30 dager
|$ +1,358.7527152000
|+1.17%
|60 dager
|$ -1,717.8795736000
|-1.48%
|90 dager
|$ +13,257.31949833689
|+12.94%
Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
