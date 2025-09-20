Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 115,195 $ 115,195 $ 115,195 24 timer lav $ 117,315 $ 117,315 $ 117,315 24 timer høy 24 timer lav $ 115,195$ 115,195 $ 115,195 24 timer høy $ 117,315$ 117,315 $ 117,315 All Time High $ 123,939$ 123,939 $ 123,939 Laveste pris $ 57,439$ 57,439 $ 57,439 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -1.38% Prisendring (7D) -0.48% Prisendring (7D) -0.48%

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) sanntidsprisen er $115,672. I løpet av de siste 24 timene har CBBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115,195 og et toppnivå på $ 117,315, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBBTC er $ 123,939, mens den rekordlave prisen er $ 57,439.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBBTC endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -1.38% over 24 timer og -0.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.89B$ 6.89B $ 6.89B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.89B$ 6.89B $ 6.89B Opplagsforsyning 59.60K 59.60K 59.60K Total forsyning 59,596.22332594 59,596.22332594 59,596.22332594

Nåværende markedsverdi på Coinbase Wrapped BTC er $ 6.89B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBBTC er 59.60K, med en total tilgang på 59596.22332594. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.89B.