CoinbarPay pris i dag

Sanntids CoinbarPay (CBPAY) pris i dag er $ 0.00010268, med en 2.83% endring de siste 24 timene. Nåværende CBPAY til USD konverteringssats er $ 0.00010268 per CBPAY.

CoinbarPay rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 377,925, med en sirkulerende forsyning på 3.68B CBPAY. I løpet av de siste 24 timene CBPAY har den blitt handlet mellom $ 0.00009985(laveste) og $ 0.00010377 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00137281, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005508.

Kortsiktig har CBPAY beveget seg -0.78% i løpet av den siste timen og -7.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CoinbarPay (CBPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 377.93K$ 377.93K $ 377.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M Opplagsforsyning 3.68B 3.68B 3.68B Total forsyning 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

