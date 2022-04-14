Coin98 Dollar (CUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coin98 Dollar (CUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coin98 Dollar (CUSD) Informasjon CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum). Offisiell nettside: https://coin98.com/dollar Kjøp CUSD nå!

Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coin98 Dollar (CUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.89K $ 31.89K $ 31.89K Total forsyning: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Sirkulerende forsyning: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.89K $ 31.89K $ 31.89K All-time high: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 All-Time Low: $ 0.446195 $ 0.446195 $ 0.446195 Nåværende pris: $ 0.850148 $ 0.850148 $ 0.850148 Lær mer om Coin98 Dollar (CUSD) pris

Coin98 Dollar (CUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coin98 Dollar (CUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CUSDs tokenomics, kan du utforske CUSD tokenets livepris!

CUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor CUSD kan være på vei? Vår CUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CUSD tokenets prisforutsigelse nå!

