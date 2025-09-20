Coin98 Dollar (CUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.863274 $ 0.863274 $ 0.863274 24 timer lav $ 0.871133 $ 0.871133 $ 0.871133 24 timer høy 24 timer lav $ 0.863274$ 0.863274 $ 0.863274 24 timer høy $ 0.871133$ 0.871133 $ 0.871133 All Time High $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Laveste pris $ 0.446195$ 0.446195 $ 0.446195 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.36% Prisendring (7D) +0.47% Prisendring (7D) +0.47%

Coin98 Dollar (CUSD) sanntidsprisen er $0.867931. I løpet av de siste 24 timene har CUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.863274 og et toppnivå på $ 0.871133, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUSD er $ 1.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.446195.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.36% over 24 timer og +0.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coin98 Dollar (CUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.56K$ 32.56K $ 32.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.56K$ 32.56K $ 32.56K Opplagsforsyning 37.51K 37.51K 37.51K Total forsyning 37,512.0 37,512.0 37,512.0

Nåværende markedsverdi på Coin98 Dollar er $ 32.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUSD er 37.51K, med en total tilgang på 37512.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.56K.