Dagens Coin98 Dollar livepris er 0.867931 USD. Spor prisoppdateringer for CUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Coin98 Dollar livepris er 0.867931 USD. Spor prisoppdateringer for CUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CUSD

CUSD Prisinformasjon

CUSD Offisiell nettside

CUSD tokenomics

CUSD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Coin98 Dollar Logo

Coin98 Dollar Pris (CUSD)

Ikke oppført

1 CUSD til USD livepris:

$0.867931
$0.867931$0.867931
-0.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Coin98 Dollar (CUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:52:00 (UTC+8)

Coin98 Dollar (CUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.863274
$ 0.863274$ 0.863274
24 timer lav
$ 0.871133
$ 0.871133$ 0.871133
24 timer høy

$ 0.863274
$ 0.863274$ 0.863274

$ 0.871133
$ 0.871133$ 0.871133

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.446195
$ 0.446195$ 0.446195

--

-0.36%

+0.47%

+0.47%

Coin98 Dollar (CUSD) sanntidsprisen er $0.867931. I løpet av de siste 24 timene har CUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.863274 og et toppnivå på $ 0.871133, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUSD er $ 1.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.446195.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.36% over 24 timer og +0.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coin98 Dollar (CUSD) Markedsinformasjon

$ 32.56K
$ 32.56K$ 32.56K

--
----

$ 32.56K
$ 32.56K$ 32.56K

37.51K
37.51K 37.51K

37,512.0
37,512.0 37,512.0

Nåværende markedsverdi på Coin98 Dollar er $ 32.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUSD er 37.51K, med en total tilgang på 37512.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.56K.

Coin98 Dollar (CUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Coin98 Dollar til USD ble $ -0.0031948310563141.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Coin98 Dollar til USD ble $ +0.0572706006.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Coin98 Dollar til USD ble $ +0.0628093022.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Coin98 Dollar til USD ble $ +0.0537258681637185.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0031948310563141-0.36%
30 dager$ +0.0572706006+6.60%
60 dager$ +0.0628093022+7.24%
90 dager$ +0.0537258681637185+6.60%

Hva er Coin98 Dollar (CUSD)

CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Coin98 Dollar (CUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Coin98 Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Coin98 Dollar (CUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Coin98 Dollar (CUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Coin98 Dollar.

Sjekk Coin98 Dollarprisprognosen nå!

CUSD til lokale valutaer

Coin98 Dollar (CUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Coin98 Dollar (CUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Coin98 Dollar (CUSD)

Hvor mye er Coin98 Dollar (CUSD) verdt i dag?
Live CUSD prisen i USD er 0.867931 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUSD til USD er $ 0.867931. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Coin98 Dollar?
Markedsverdien for CUSD er $ 32.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUSD?
Den sirkulerende forsyningen av CUSD er 37.51K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUSD ?
CUSD oppnådde en ATH-pris på 1.27 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUSD?
CUSD så en ATL-pris på 0.446195 USD.
Hva er handelsvolumet til CUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUSD er -- USD.
Vil CUSD gå høyere i år?
CUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:52:00 (UTC+8)

Coin98 Dollar (CUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.