Cogito Finance (CGV) Informasjon Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Offisiell nettside: https://www.cogito.finance/ Teknisk dokument: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Kjøp CGV nå!

Cogito Finance (CGV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cogito Finance (CGV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 391.68K $ 391.68K $ 391.68K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 89.76M $ 89.76M $ 89.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M All-time high: $ 0.302004 $ 0.302004 $ 0.302004 All-Time Low: $ 0.00318066 $ 0.00318066 $ 0.00318066 Nåværende pris: $ 0.00436382 $ 0.00436382 $ 0.00436382 Lær mer om Cogito Finance (CGV) pris

Cogito Finance (CGV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cogito Finance (CGV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CGV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CGV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CGVs tokenomics, kan du utforske CGV tokenets livepris!

