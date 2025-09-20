Dagens Cogito Finance livepris er 0.00454879 USD. Spor prisoppdateringer for CGV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cogito Finance livepris er 0.00454879 USD. Spor prisoppdateringer for CGV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CGV

CGV Prisinformasjon

CGV teknisk dokument

CGV Offisiell nettside

CGV tokenomics

CGV Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Cogito Finance Logo

Cogito Finance Pris (CGV)

Ikke oppført

1 CGV til USD livepris:

$0.00454879
$0.00454879$0.00454879
-0.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cogito Finance (CGV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:45:02 (UTC+8)

Cogito Finance (CGV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00447766
$ 0.00447766$ 0.00447766
24 timer lav
$ 0.00458169
$ 0.00458169$ 0.00458169
24 timer høy

$ 0.00447766
$ 0.00447766$ 0.00447766

$ 0.00458169
$ 0.00458169$ 0.00458169

$ 0.302004
$ 0.302004$ 0.302004

$ 0.00318066
$ 0.00318066$ 0.00318066

-0.01%

-0.71%

-1.72%

-1.72%

Cogito Finance (CGV) sanntidsprisen er $0.00454879. I løpet av de siste 24 timene har CGV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00447766 og et toppnivå på $ 0.00458169, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGV er $ 0.302004, mens den rekordlave prisen er $ 0.00318066.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGV endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og -1.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cogito Finance (CGV) Markedsinformasjon

$ 408.61K
$ 408.61K$ 408.61K

--
----

$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M

89.83M
89.83M 89.83M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cogito Finance er $ 408.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGV er 89.83M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.55M.

Cogito Finance (CGV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cogito Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cogito Finance til USD ble $ -0.0007525600.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cogito Finance til USD ble $ -0.0011833763.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cogito Finance til USD ble $ -0.002170528092760197.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.71%
30 dager$ -0.0007525600-16.54%
60 dager$ -0.0011833763-26.01%
90 dager$ -0.002170528092760197-32.30%

Hva er Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cogito Finance (CGV) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Cogito Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cogito Finance (CGV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cogito Finance (CGV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cogito Finance.

Sjekk Cogito Financeprisprognosen nå!

CGV til lokale valutaer

Cogito Finance (CGV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cogito Finance (CGV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CGV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cogito Finance (CGV)

Hvor mye er Cogito Finance (CGV) verdt i dag?
Live CGV prisen i USD er 0.00454879 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CGV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CGV til USD er $ 0.00454879. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cogito Finance?
Markedsverdien for CGV er $ 408.61K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CGV?
Den sirkulerende forsyningen av CGV er 89.83M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCGV ?
CGV oppnådde en ATH-pris på 0.302004 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CGV?
CGV så en ATL-pris på 0.00318066 USD.
Hva er handelsvolumet til CGV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CGV er -- USD.
Vil CGV gå høyere i år?
CGV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CGV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:45:02 (UTC+8)

Cogito Finance (CGV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.