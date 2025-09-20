Cogito Finance (CGV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00447766 $ 0.00447766 $ 0.00447766 24 timer lav $ 0.00458169 $ 0.00458169 $ 0.00458169 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00447766$ 0.00447766 $ 0.00447766 24 timer høy $ 0.00458169$ 0.00458169 $ 0.00458169 All Time High $ 0.302004$ 0.302004 $ 0.302004 Laveste pris $ 0.00318066$ 0.00318066 $ 0.00318066 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.71% Prisendring (7D) -1.72% Prisendring (7D) -1.72%

Cogito Finance (CGV) sanntidsprisen er $0.00454879. I løpet av de siste 24 timene har CGV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00447766 og et toppnivå på $ 0.00458169, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGV er $ 0.302004, mens den rekordlave prisen er $ 0.00318066.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGV endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og -1.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cogito Finance (CGV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 408.61K$ 408.61K $ 408.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Opplagsforsyning 89.83M 89.83M 89.83M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cogito Finance er $ 408.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGV er 89.83M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.55M.