Dagens Coge Coin livepris er 0.00000665 USD. Spor prisoppdateringer for COGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Coge Coin livepris er 0.00000665 USD. Spor prisoppdateringer for COGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om COGE

COGE Prisinformasjon

COGE Offisiell nettside

COGE tokenomics

COGE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Coge Coin Logo

Coge Coin Pris (COGE)

Ikke oppført

1 COGE til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Coge Coin (COGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:45:57 (UTC+8)

Coge Coin (COGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000485
$ 0.0000485$ 0.0000485

$ 0.0000045
$ 0.0000045$ 0.0000045

--

--

+16.20%

+16.20%

Coge Coin (COGE) sanntidsprisen er $0.00000665. I løpet av de siste 24 timene har COGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COGE er $ 0.0000485, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +16.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coge Coin (COGE) Markedsinformasjon

$ 6.62K
$ 6.62K$ 6.62K

--
----

$ 6.62K
$ 6.62K$ 6.62K

996.19M
996.19M 996.19M

996,188,205.595771
996,188,205.595771 996,188,205.595771

Nåværende markedsverdi på Coge Coin er $ 6.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COGE er 996.19M, med en total tilgang på 996188205.595771. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62K.

Coge Coin (COGE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Coge Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Coge Coin til USD ble $ +0.0000014496.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Coge Coin til USD ble $ +0.0000008999.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Coge Coin til USD ble $ +0.00000204482312751867.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000014496+21.80%
60 dager$ +0.0000008999+13.53%
90 dager$ +0.00000204482312751867+44.40%

Hva er Coge Coin (COGE)

Coge coin is a coin challenging dogecoins boomer status. Let the coge rule

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Coge Coin (COGE) Ressurs

Offisiell nettside

Coge Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Coge Coin (COGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Coge Coin (COGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Coge Coin.

Sjekk Coge Coinprisprognosen nå!

COGE til lokale valutaer

Coge Coin (COGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Coge Coin (COGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Coge Coin (COGE)

Hvor mye er Coge Coin (COGE) verdt i dag?
Live COGE prisen i USD er 0.00000665 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COGE til USD er $ 0.00000665. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Coge Coin?
Markedsverdien for COGE er $ 6.62K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COGE?
Den sirkulerende forsyningen av COGE er 996.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOGE ?
COGE oppnådde en ATH-pris på 0.0000485 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COGE?
COGE så en ATL-pris på 0.0000045 USD.
Hva er handelsvolumet til COGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COGE er -- USD.
Vil COGE gå høyere i år?
COGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:45:57 (UTC+8)

Coge Coin (COGE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.