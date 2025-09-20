Coge Coin (COGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0000485 Laveste pris $ 0.0000045 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +16.20%

Coge Coin (COGE) sanntidsprisen er $0.00000665. I løpet av de siste 24 timene har COGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COGE er $ 0.0000485, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +16.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coge Coin (COGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.62K Opplagsforsyning 996.19M Total forsyning 996,188,205.595771

Nåværende markedsverdi på Coge Coin er $ 6.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COGE er 996.19M, med en total tilgang på 996188205.595771. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62K.