Cofinex pris i dag

Sanntids Cofinex (CNX) pris i dag er $ 0.339826, med en 97.82% endring de siste 24 timene. Nåværende CNX til USD konverteringssats er $ 0.339826 per CNX.

Cofinex rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 22,088,533, med en sirkulerende forsyning på 65.00M CNX. I løpet av de siste 24 timene CNX har den blitt handlet mellom $ 0.171781(laveste) og $ 0.349789 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.500327, mens tidenes laveste notering var $ 0.04504196.

Kortsiktig har CNX beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +21.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cofinex (CNX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.09M$ 22.09M $ 22.09M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 169.91M$ 169.91M $ 169.91M Opplagsforsyning 65.00M 65.00M 65.00M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cofinex er $ 22.09M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNX er 65.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.91M.