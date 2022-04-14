coffeecoin (COFFEECOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i coffeecoin (COFFEECOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

coffeecoin (COFFEECOIN) Informasjon CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency. Offisiell nettside: https://www.coffeecoinlabs.com

coffeecoin (COFFEECOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for coffeecoin (COFFEECOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.98K $ 108.98K $ 108.98K Total forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Sirkulerende forsyning: $ 944.64M $ 944.64M $ 944.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 115.34K $ 115.34K $ 115.34K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011537 $ 0.00011537 $ 0.00011537 Lær mer om coffeecoin (COFFEECOIN) pris

coffeecoin (COFFEECOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak coffeecoin (COFFEECOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COFFEECOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COFFEECOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COFFEECOINs tokenomics, kan du utforske COFFEECOIN tokenets livepris!

