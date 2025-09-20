coffeecoin (COFFEECOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -7.09% Prisendring (7D) -17.45%

coffeecoin (COFFEECOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COFFEECOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COFFEECOIN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COFFEECOIN endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -7.09% over 24 timer og -17.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

coffeecoin (COFFEECOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 128.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 136.20K Opplagsforsyning 944.64M Total forsyning 999,749,168.301199

Nåværende markedsverdi på coffeecoin er $ 128.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COFFEECOIN er 944.64M, med en total tilgang på 999749168.301199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.20K.