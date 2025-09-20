Dagens coffeecoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for COFFEECOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COFFEECOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens coffeecoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for COFFEECOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COFFEECOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ikke oppført

1 COFFEECOIN til USD livepris:

$0.00013623
$0.00013623$0.00013623
-7.00%1D
USD
coffeecoin (COFFEECOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:38:04 (UTC+8)

coffeecoin (COFFEECOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-7.09%

-17.45%

-17.45%

coffeecoin (COFFEECOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COFFEECOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COFFEECOIN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COFFEECOIN endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -7.09% over 24 timer og -17.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

coffeecoin (COFFEECOIN) Markedsinformasjon

$ 128.69K
$ 128.69K$ 128.69K

--
----

$ 136.20K
$ 136.20K$ 136.20K

944.64M
944.64M 944.64M

999,749,168.301199
999,749,168.301199 999,749,168.301199

Nåværende markedsverdi på coffeecoin er $ 128.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COFFEECOIN er 944.64M, med en total tilgang på 999749168.301199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.20K.

coffeecoin (COFFEECOIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på coffeecoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på coffeecoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på coffeecoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på coffeecoin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-7.09%
30 dager$ 0+9.98%
60 dager$ 0-12.65%
90 dager$ 0--

Hva er coffeecoin (COFFEECOIN)

CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency.

coffeecoin (COFFEECOIN) Ressurs

Offisiell nettside

coffeecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil coffeecoin (COFFEECOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine coffeecoin (COFFEECOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for coffeecoin.

Sjekk coffeecoinprisprognosen nå!

COFFEECOIN til lokale valutaer

coffeecoin (COFFEECOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak coffeecoin (COFFEECOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COFFEECOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om coffeecoin (COFFEECOIN)

Hvor mye er coffeecoin (COFFEECOIN) verdt i dag?
Live COFFEECOIN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COFFEECOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COFFEECOIN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for coffeecoin?
Markedsverdien for COFFEECOIN er $ 128.69K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COFFEECOIN?
Den sirkulerende forsyningen av COFFEECOIN er 944.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOFFEECOIN ?
COFFEECOIN oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COFFEECOIN?
COFFEECOIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til COFFEECOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COFFEECOIN er -- USD.
Vil COFFEECOIN gå høyere i år?
COFFEECOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COFFEECOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
coffeecoin (COFFEECOIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.