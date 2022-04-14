Codex Multichain (CODEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Codex Multichain (CODEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Codex Multichain (CODEX) Informasjon The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector. Offisiell nettside: https://codextoken.com/

Codex Multichain (CODEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Codex Multichain (CODEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 159.21K $ 159.21K $ 159.21K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 159.21K $ 159.21K $ 159.21K All-time high: $ 0.07168 $ 0.07168 $ 0.07168 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00159207 $ 0.00159207 $ 0.00159207 Lær mer om Codex Multichain (CODEX) pris

Codex Multichain (CODEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Codex Multichain (CODEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CODEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CODEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CODEXs tokenomics, kan du utforske CODEX tokenets livepris!

