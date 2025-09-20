Dagens Codex Multichain livepris er 0.00159207 USD. Spor prisoppdateringer for CODEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CODEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Codex Multichain livepris er 0.00159207 USD. Spor prisoppdateringer for CODEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CODEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CODEX

CODEX Prisinformasjon

CODEX Offisiell nettside

CODEX tokenomics

CODEX Prisprognose

Codex Multichain Pris (CODEX)

1 CODEX til USD livepris:

$0.00159207
$0.00159207
0.00%1D
Codex Multichain (CODEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:37:57 (UTC+8)

Codex Multichain (CODEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168

0.00%

0.00%

Codex Multichain (CODEX) sanntidsprisen er $0.00159207. I løpet av de siste 24 timene har CODEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CODEX er $ 0.07168, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CODEX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Codex Multichain (CODEX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Codex Multichain er $ 159.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CODEX er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.21K.

Codex Multichain (CODEX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Codex Multichain til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Codex Multichain til USD ble $ +0.0000354616.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Codex Multichain til USD ble $ -0.0002916366.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Codex Multichain til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000354616+2.23%
60 dager$ -0.0002916366-18.31%
90 dager$ 0--

Hva er Codex Multichain (CODEX)

The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.

Codex Multichain (CODEX) Ressurs

Codex Multichain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Codex Multichain (CODEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Codex Multichain (CODEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Codex Multichain.

CODEX til lokale valutaer

Codex Multichain (CODEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Codex Multichain (CODEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CODEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Codex Multichain (CODEX)

Hvor mye er Codex Multichain (CODEX) verdt i dag?
Live CODEX prisen i USD er 0.00159207 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CODEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CODEX til USD er $ 0.00159207. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Codex Multichain?
Markedsverdien for CODEX er $ 159.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CODEX?
Den sirkulerende forsyningen av CODEX er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCODEX ?
CODEX oppnådde en ATH-pris på 0.07168 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CODEX?
CODEX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CODEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CODEX er -- USD.
Vil CODEX gå høyere i år?
CODEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CODEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Codex Multichain (CODEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

