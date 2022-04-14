CodeCraft AI (CRAFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CodeCraft AI (CRAFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CodeCraft AI (CRAFT) Informasjon Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. Offisiell nettside: https://codecraft.name/ Kjøp CRAFT nå!

CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CodeCraft AI (CRAFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.14K $ 21.14K $ 21.14K Total forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Sirkulerende forsyning: $ 964.92M $ 964.92M $ 964.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.90K $ 21.90K $ 21.90K All-time high: $ 0.00299688 $ 0.00299688 $ 0.00299688 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CodeCraft AI (CRAFT) pris

CodeCraft AI (CRAFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CodeCraft AI (CRAFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRAFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRAFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRAFTs tokenomics, kan du utforske CRAFT tokenets livepris!

