CodeCraft AI (CRAFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00299688$ 0.00299688 $ 0.00299688 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.14% Prisendring (7D) -3.97% Prisendring (7D) -3.97%

CodeCraft AI (CRAFT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRAFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRAFT er $ 0.00299688, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRAFT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.14% over 24 timer og -3.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CodeCraft AI (CRAFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.90K$ 21.90K $ 21.90K Opplagsforsyning 964.92M 964.92M 964.92M Total forsyning 999,483,981.23821 999,483,981.23821 999,483,981.23821

Nåværende markedsverdi på CodeCraft AI er $ 21.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRAFT er 964.92M, med en total tilgang på 999483981.23821. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.90K.