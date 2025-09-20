Coconut Chicken ($CCC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00153297$ 0.00153297 $ 0.00153297 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) +0.32% Prisendring (7D) +7.09% Prisendring (7D) +7.09%

Coconut Chicken ($CCC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $CCC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CCC er $ 0.00153297, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CCC endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og +7.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coconut Chicken ($CCC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 326.71K$ 326.71K $ 326.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 326.71K$ 326.71K $ 326.71K Opplagsforsyning 9.34B 9.34B 9.34B Total forsyning 9,339,544,772.463472 9,339,544,772.463472 9,339,544,772.463472

Nåværende markedsverdi på Coconut Chicken er $ 326.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CCC er 9.34B, med en total tilgang på 9339544772.463472. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 326.71K.