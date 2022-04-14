COCO Community (COCO) tokenomics

COCO Community (COCO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i COCO Community (COCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

COCO Community (COCO) Informasjon

COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community.

Offisiell nettside:
https://coredaococo.org

COCO Community (COCO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COCO Community (COCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 4.18K
$ 4.18K$ 4.18K
Total forsyning:
$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M
Sirkulerende forsyning:
$ 848.57K
$ 848.57K$ 848.57K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 10.33K
$ 10.33K$ 10.33K
All-time high:
$ 0.02247104
$ 0.02247104$ 0.02247104
All-Time Low:
$ 0.0013724
$ 0.0013724$ 0.0013724
Nåværende pris:
$ 0.00492794
$ 0.00492794$ 0.00492794

COCO Community (COCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak COCO Community (COCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet COCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange COCO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår COCOs tokenomics, kan du utforske COCO tokenets livepris!

COCO prisforutsigelse

Vil du vite hvor COCO kan være på vei? Vår COCO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.