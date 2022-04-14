COCO Community (COCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COCO Community (COCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COCO Community (COCO) Informasjon COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Offisiell nettside: https://coredaococo.org Kjøp COCO nå!

COCO Community (COCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COCO Community (COCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.18K $ 4.18K $ 4.18K Total forsyning: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Sirkulerende forsyning: $ 848.57K $ 848.57K $ 848.57K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.33K $ 10.33K $ 10.33K All-time high: $ 0.02247104 $ 0.02247104 $ 0.02247104 All-Time Low: $ 0.0013724 $ 0.0013724 $ 0.0013724 Nåværende pris: $ 0.00492794 $ 0.00492794 $ 0.00492794 Lær mer om COCO Community (COCO) pris

COCO Community (COCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COCO Community (COCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COCOs tokenomics, kan du utforske COCO tokenets livepris!

COCO prisforutsigelse Vil du vite hvor COCO kan være på vei? Vår COCO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COCO tokenets prisforutsigelse nå!

