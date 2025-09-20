COCO Community (COCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00156255 $ 0.00156255 $ 0.00156255 24 timer lav $ 0.00172038 $ 0.00172038 $ 0.00172038 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00156255$ 0.00156255 $ 0.00156255 24 timer høy $ 0.00172038$ 0.00172038 $ 0.00172038 All Time High $ 0.02247104$ 0.02247104 $ 0.02247104 Laveste pris $ 0.0013724$ 0.0013724 $ 0.0013724 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) +7.57% Prisendring (7D) +5.46% Prisendring (7D) +5.46%

COCO Community (COCO) sanntidsprisen er $0.00170077. I løpet av de siste 24 timene har COCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00156255 og et toppnivå på $ 0.00172038, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COCO er $ 0.02247104, mens den rekordlave prisen er $ 0.0013724.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COCO endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, +7.57% over 24 timer og +5.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COCO Community (COCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.56K$ 3.56K $ 3.56K Opplagsforsyning 848.57K 848.57K 848.57K Total forsyning 2,095,868.0 2,095,868.0 2,095,868.0

Nåværende markedsverdi på COCO Community er $ 1.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COCO er 848.57K, med en total tilgang på 2095868.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.56K.