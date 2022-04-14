COCO COIN (COCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COCO COIN (COCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COCO COIN (COCO) Informasjon COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm. Offisiell nettside: https://cococoin.tech/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/16Z76g4aIZeIsmIHmHrPgUABps7o_oJTK/view Kjøp COCO nå!

COCO COIN (COCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COCO COIN (COCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 906.68K $ 906.68K $ 906.68K Total forsyning: $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B Sirkulerende forsyning: $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 906.68K $ 906.68K $ 906.68K All-time high: $ 0.00268607 $ 0.00268607 $ 0.00268607 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om COCO COIN (COCO) pris

COCO COIN (COCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COCO COIN (COCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COCOs tokenomics, kan du utforske COCO tokenets livepris!

