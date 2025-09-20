COCO COIN (COCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00268607$ 0.00268607 $ 0.00268607 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.78% Prisendring (1D) -0.70% Prisendring (7D) -1.54% Prisendring (7D) -1.54%

COCO COIN (COCO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COCO er $ 0.00268607, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COCO endret seg med -0.78% i løpet av den siste timen, -0.70% over 24 timer og -1.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COCO COIN (COCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 905.70K$ 905.70K $ 905.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 905.70K$ 905.70K $ 905.70K Opplagsforsyning 34.20B 34.20B 34.20B Total forsyning 34,200,000,000.0 34,200,000,000.0 34,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på COCO COIN er $ 905.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COCO er 34.20B, med en total tilgang på 34200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 905.70K.