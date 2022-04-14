Cockapoo (CPOO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cockapoo (CPOO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cockapoo (CPOO) Informasjon Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders. Offisiell nettside: https://cockapoo.org/ Kjøp CPOO nå!

Cockapoo (CPOO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cockapoo (CPOO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.51K Total forsyning: $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 13.07B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.55K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Cockapoo (CPOO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cockapoo (CPOO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CPOO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CPOO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CPOOs tokenomics, kan du utforske CPOO tokenets livepris!

