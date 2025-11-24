COCK pris i dag

Sanntids COCK (COCK) pris i dag er $ 0.0000137, med en 7.83% endring de siste 24 timene. Nåværende COCK til USD konverteringssats er $ 0.0000137 per COCK.

COCK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,701.99, med en sirkulerende forsyning på 999.89M COCK. I løpet av de siste 24 timene COCK har den blitt handlet mellom $ 0.00001252(laveste) og $ 0.00001376 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00057496, mens tidenes laveste notering var $ 0.000012.

Kortsiktig har COCK beveget seg +1.19% i løpet av den siste timen og -10.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

COCK (COCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,886,588.536152 999,886,588.536152 999,886,588.536152

