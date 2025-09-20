COAT DOG (COAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -1.06% Prisendring (7D) -5.24%

COAT DOG (COAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COAT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COAT endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.06% over 24 timer og -5.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COAT DOG (COAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 104.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 104.49K Opplagsforsyning 98.19B Total forsyning 98,192,966,332.0

Nåværende markedsverdi på COAT DOG er $ 104.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COAT er 98.19B, med en total tilgang på 98192966332.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.49K.