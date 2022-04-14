COAL (COAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COAL (COAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COAL (COAL) Informasjon COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics. Offisiell nettside: https://minechain.gg/ Kjøp COAL nå!

COAL (COAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COAL (COAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 129.53K $ 129.53K $ 129.53K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 129.53K $ 129.53K $ 129.53K All-time high: $ 0.345779 $ 0.345779 $ 0.345779 All-Time Low: $ 0.003365 $ 0.003365 $ 0.003365 Nåværende pris: $ 0.00616795 $ 0.00616795 $ 0.00616795 Lær mer om COAL (COAL) pris

COAL (COAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COAL (COAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COALs tokenomics, kan du utforske COAL tokenets livepris!

