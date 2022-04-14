Co Bra (COBRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Co Bra (COBRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Co Bra (COBRA) Informasjon Co Bra ($COBRA) is a community-driven meme token launched on Solana, blending humor, virality, and strong branding to create a bold on-chain identity. The project began as a meme—featuring a cobra in a bra—but quickly evolved into a movement powered by an active community and engaging content. Co Bra aims to dominate meme culture through consistent marketing, trending campaigns, and a fair, transparent token launch. With no team allocation and a focus on organic growth, $COBRA is building a fun, fearless brand that bites hard on the charts. Offisiell nettside: https://cobrameme.com Kjøp COBRA nå!

Co Bra (COBRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Co Bra (COBRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.58K $ 5.58K $ 5.58K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.58K $ 5.58K $ 5.58K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Co Bra (COBRA) pris

Co Bra (COBRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Co Bra (COBRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COBRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COBRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COBRAs tokenomics, kan du utforske COBRA tokenets livepris!

COBRA prisforutsigelse Vil du vite hvor COBRA kan være på vei? Vår COBRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COBRA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!