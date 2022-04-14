Co Bra (COBRA) tokenomics
Co Bra (COBRA) Informasjon
Co Bra ($COBRA) is a community-driven meme token launched on Solana, blending humor, virality, and strong branding to create a bold on-chain identity. The project began as a meme—featuring a cobra in a bra—but quickly evolved into a movement powered by an active community and engaging content. Co Bra aims to dominate meme culture through consistent marketing, trending campaigns, and a fair, transparent token launch. With no team allocation and a focus on organic growth, $COBRA is building a fun, fearless brand that bites hard on the charts.
Co Bra (COBRA) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Co Bra (COBRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Co Bra (COBRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Co Bra (COBRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet COBRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange COBRA tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår COBRAs tokenomics, kan du utforske COBRA tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.