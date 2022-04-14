CNNS (CNNS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CNNS (CNNS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CNNS (CNNS) Informasjon Content Neutrality Network (CNN) is an innovative content ecosystem based on Blockchain technology. It solves various issues existing in current content system through blockchain’s advanced features such as consensus mechanism and smart contract, aiming to create a more open, efficient and trustworthy content era CNN platform proposes numerous innovative mechanisms based on blockchain technology such as Content Circulation Mechanism (CCM) based on the tamper-proof feature of blockchain, Contribution Based Revenue Share (CBRS) mechanism based on ZhangRank which is proposed by Professor Shoucheng Zhang as well as decentralized user acquisition and incentive plan. These mechanisms help break the barrier between content communities, facilitate the fairness of revenue share and improve the effectiveness of user acquisition and incentive program. CNN Platform has built strategic partnership with NewsDog, the NO.1 news app in India to create a new chapter in India and global content market. CNN Advisory board consists of world-renowned professors such as Prof. Jianqing Fan, successful investors such as Yahui Zhou, Kevin Wen as well as blockchain influencers such as Mickey Tian. Team members are top talents from Snapchat, Tencent, Alibaba, Baidu and Goldman Sachs Offisiell nettside: https://cnns.io/ Kjøp CNNS nå!

CNNS (CNNS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CNNS (CNNS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 136.67K $ 136.67K $ 136.67K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 776.90K $ 776.90K $ 776.90K All-time high: $ 0.01736593 $ 0.01736593 $ 0.01736593 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CNNS (CNNS) pris

CNNS (CNNS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CNNS (CNNS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CNNS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CNNS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CNNSs tokenomics, kan du utforske CNNS tokenets livepris!

