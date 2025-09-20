CNH Tether (CNHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 24 timer lav $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 24 timer høy 24 timer lav $ 0.09$ 0.09 $ 0.09 24 timer høy $ 0.09$ 0.09 $ 0.09 All Time High $ 0.432049$ 0.432049 $ 0.432049 Laveste pris $ 0.09$ 0.09 $ 0.09 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -28.00% Prisendring (7D) -28.00%

CNH Tether (CNHT) sanntidsprisen er $0.09. I løpet av de siste 24 timene har CNHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09 og et toppnivå på $ 0.09, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CNHT er $ 0.432049, mens den rekordlave prisen er $ 0.09.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CNHT endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -28.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CNH Tether (CNHT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 20.50M 20.50M 20.50M Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på CNH Tether er $ 1.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNHT er 20.50M, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.