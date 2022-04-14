ClubMoon (CLUBMOON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ClubMoon (CLUBMOON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ClubMoon (CLUBMOON) Informasjon Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting Offisiell nettside: https://www.clubmoon.wtf/ Kjøp CLUBMOON nå!

ClubMoon (CLUBMOON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ClubMoon (CLUBMOON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.06K $ 14.06K $ 14.06K Total forsyning: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M Sirkulerende forsyning: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.06K $ 14.06K $ 14.06K All-time high: $ 0.00291756 $ 0.00291756 $ 0.00291756 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ClubMoon (CLUBMOON) pris

ClubMoon (CLUBMOON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ClubMoon (CLUBMOON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLUBMOON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLUBMOON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLUBMOONs tokenomics, kan du utforske CLUBMOON tokenets livepris!

