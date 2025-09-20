ClubMoon (CLUBMOON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0,00291756 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0,58% Prisendring (1D) +0,65% Prisendring (7D) -4,18%

ClubMoon (CLUBMOON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CLUBMOON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLUBMOON er $ 0,00291756, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLUBMOON endret seg med +0,58% i løpet av den siste timen, +0,65% over 24 timer og -4,18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ClubMoon (CLUBMOON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14,47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14,47K Opplagsforsyning 847,26M Total forsyning 847.261.109,651946

Nåværende markedsverdi på ClubMoon er $ 14,47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLUBMOON er 847,26M, med en total tilgang på 847261109.651946. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14,47K.