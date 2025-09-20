Dagens ClubMoon livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CLUBMOON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLUBMOON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ClubMoon livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CLUBMOON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLUBMOON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ClubMoon Logo

ClubMoon Pris (CLUBMOON)

Ikke oppført

1 CLUBMOON til USD livepris:

--
----
+0,60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
ClubMoon (CLUBMOON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:37:12 (UTC+8)

ClubMoon (CLUBMOON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00291756
$ 0,00291756$ 0,00291756

$ 0
$ 0$ 0

+0,58%

+0,65%

-4,18%

-4,18%

ClubMoon (CLUBMOON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CLUBMOON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLUBMOON er $ 0,00291756, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLUBMOON endret seg med +0,58% i løpet av den siste timen, +0,65% over 24 timer og -4,18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ClubMoon (CLUBMOON) Markedsinformasjon

$ 14,47K
$ 14,47K$ 14,47K

--
----

$ 14,47K
$ 14,47K$ 14,47K

847,26M
847,26M 847,26M

847.261.109,651946
847.261.109,651946 847.261.109,651946

Nåværende markedsverdi på ClubMoon er $ 14,47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLUBMOON er 847,26M, med en total tilgang på 847261109.651946. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14,47K.

ClubMoon (CLUBMOON) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ClubMoon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ClubMoon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ClubMoon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ClubMoon til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0,65%
30 dager$ 0-89,46%
60 dager$ 0-91,67%
90 dager$ 0--

Hva er ClubMoon (CLUBMOON)

Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting

ClubMoon (CLUBMOON) Ressurs

Offisiell nettside

CLUBMOON til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om ClubMoon (CLUBMOON)

Hvor mye er ClubMoon (CLUBMOON) verdt i dag?
Live CLUBMOON prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLUBMOON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLUBMOON til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ClubMoon?
Markedsverdien for CLUBMOON er $ 14,47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLUBMOON?
Den sirkulerende forsyningen av CLUBMOON er 847,26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLUBMOON ?
CLUBMOON oppnådde en ATH-pris på 0,00291756 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLUBMOON?
CLUBMOON så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CLUBMOON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLUBMOON er -- USD.
Vil CLUBMOON gå høyere i år?
CLUBMOON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLUBMOON prisprognosen for en mer grundig analyse.
ClubMoon (CLUBMOON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.